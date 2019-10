Sampdoria-Roma è costata piuttosto cara a quindici tifosi blucerchiati, per cui la questura di Genova ha emesso quindici Daspo. La decisione è arrivata a seguito di alcuni tafferugli con la polizia andati in scena domenica 20 ottobre prima del match con la squadra di Fonseca.



Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ultrà della Samp sarebbe arrivato in stazione per 'accogliere' i romanisti in arrivo dalla Capitale. Secondo Il Secolo XIX la polizia è riuscita a frapporsi tra i gruppi, e a quel punto sarebbero stati lanciati oggetti e qualche pietra.



La polizia starebbe attualmente notificando i provvedimenti ai diretti interessati: una parte di loro, fa sapere l'avvocato della difesa Matteo Carpi, non potrà entrare allo stadio per 6 anni: squalifica lunga, dovuta al fatto che alcuni sono recidivi. Dei quindici colpiti dalla misura, dodici appartengono agli Ultras Tito Cucchiaroni, due ai Fedelissimi e uno ai Molesti.



Il quotidiano riporta anche le dichiarazioni di una 'qualificata fonte investigativa', che spiega la situazione: "Alcuni di loro sono anche sotto inchiesta per via dei travisamenti - si legge - sono state analizzate le immagini registrate da alcune telecamere posizionate nelle vicinanze della stazione per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Altri tifosi sono stati identificati dalla Digos. Nei prossimi giorni - aggiunge la fonte - il numero di Daspo e indagati potrebbe addirittura aumentare: il gruppo era numeroso anche se una parte dei tifosi, poi, si è limitata a protestare contro il presidente della Samp Massimo Ferrero".