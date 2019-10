C'è un retroscena relativo alla visita del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero di ieri, quando il patron blucerchiato ha raggiunto il campo sportivo di Bogliasco assieme al direttore sportivo Carlo Osti per assistere alla seduta di lavoro della truppa doriana in vista della partita di domani sera contro il Lecce.Il Viperetta infatti secondo quanto riportato da Il Secolo XIX si è, allenatore della Samp chiamato a scuotere la squadra a partire già dalla sfida di domani. Il contenuto della conversazione è rimasto segreto, ma è facile ipotizzare che il numero uno di Corte Lambruschini si sia raccomandato in vista del delicatissimo scontro salvezza con i salentini.