I primi colpi piazzati dalla Sampdoria vanno nella direzione consueta: calciatori giovani, di prospettiva, da far crescere e valorizzare all'ombra della Lanterna. Rientrano in questa casistica Chabot, Thorsby e Lammers, ma pure Jan Hurtado, centravanti classe 2000 di proprietà del Gimnasia La Plata. In questi giorni sono attesi in Italia i vertici del club argentino, che per diretta ammissione degli agenti gode di 'parecchie offerte' sul tavolo.



A seguire il calciatore in Italia oltre ai blucerchiati ci sarebbe anche l'Atalanta, mentre dall'estero è forte il gradimento di due società come il Marsiglia e il Newcastle, senza contare i sondaggi di varie squadre tedesche per il venezuelano. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica però il Gimnasia vorrebbe vendere il centravanti per una cifra vicina agli 8,5 milioni di euro, approfittando logicamente anche della grande concorrenza per il giocatore, che recentemente è stato pure convocato nella sua nazionale maggiore.