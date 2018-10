Marco Giampaolo ha già iniziato a studiare in queste ore le manovre anti Atalanta. La sua Sampdoria può contare sul recuperato Gianluca Caprari, e questa è decisamente una buona notizia per i blucerchiati, perchè consentirà al mister di poter 'giocare' di più a livello di formazione. Un po' come fatto contro la Spal.



Nella partita di lunedì, il tecnico doriano aveva scelto Praet trequartista alle spalle della coppia formata da Quagliarella e Defrel. Nella ripresa invece l'allenatore di Giulianova ha mandato in campo Kownacki e proprio Caprari, che non ha brillato come aveva fatto prima dell'infortunio nella mezz'oretta a sua disposizione. Il numero 17 della Samp - che ha festeggiato proprio contro la Spal la sua 100° presenza in Serie A - ha tanta voglia di riprendere il ruolino di marcia bruscamente interrotto dopo Samp-Fiorentina. La sensazione dai primi allenamenti di questa settimana è che Caprari si candidi in maniera decisa ad un posto da titolare in vista della trasferta di Bergamo.