Sampdoria, a Bogliasco Evani prova la difesa a tre. Altare out

Lacomincia a guardare con realismo l’ipotesi dei playout e si muove in anticipo per farsi trovare pronta, soprattutto sul piano difensivo. Evani sta lavorando su nuove soluzioni e ha iniziato a testare la difesa a tre, un assetto che potrebbe diventare cruciale per affrontare la doppia sfida salvezza. Le prove tattiche in corso risentono delle assenze pesanti e di alcune variabili ancora incerte, ma lo scenario comincia a prendere forma.La prima certezza riguarda le defezioni., operato al crociato, è già fuori causa per i playout.sta recuperando da un problema al tendine d’Achille, ma essendo fuori lista non potrà comunque essere utilizzato. Questo restringe le opzioni e costringe Evani a cercare equilibrio con le risorse disponibili. La scelta della difesa a tre sembra una necessità oltre che una convinzione tecnica.

Tra i possibili titolari,rappresenta un’opzione concreta sulla destra. Ha già ricoperto il ruolo di braccetto destro in 14 occasioni, offrendo garanzie in termini di esperienza e adattabilità. Tuttavia, sarà impegnato con la Nazionale polacca fino al 10 giugno e rientrerà solo l’11 o il 12, rischiando di avere appena due giorni di allenamento prima della gara d’andata, che potrebbe disputarsi il 15. Una variabile che impone prudenza nelle valutazioni.si candida per il lato opposto. È stato titolare nelle ultime tre partite e si è adattato bene al nuovo sistema. Potrebbe essere confermato come braccetto sinistro, dando continuità a un percorso già avviato. Al centro della retroguardia,appare in vantaggio. Ha giocato 90 minuti contro Cremonese, Salernitana e Juve Stabia, dimostrando tenuta.è un jolly. È stato impiegato con regolarità sia da Semplici che dall’attuale tecnico e può coprire tutti e tre i ruoli della linea difensiva. La sua candidatura è solida e la sua duttilità potrebbe essere l’arma decisiva per cucire la linea arretrata su misura dell’avversario e delle condizioni della rosa.Rientrato dopo una frattura mandibolare, non gioca una partita intera da aprile e non sembra avere ancora i 90 minuti nelle gambe.