Sampdoria, dopo il permesso si rivede Niang. Iniziata la preparazione in ottica playout

Per lasarà cruciale preparare l'eventuale sfida dei playout con la Salernitana, tra un mese, nella maniera più adeguata possibile. Per i blucerchiati, che avevano di fatto chiuso la stagione dopo il k.o. di Castellammare e avevano praticamente interrotto gli allenamenti, la parte atletica si rivelerà fondamentale. Ieri il preparatore Paolo Bertelli ha iniziato qualcosa di molto simile ad un mini ritiro estivo. L'indicazione principale, scrive Il Secolo XIX, era quella di "stare in linea tutti insieme e non mollare mai".La parte atletica è stata molto vasta, comprensiva di ripetute, possessi palla e partitelle. Presenti a Bogliasco il ds Mancini, il responsabile dello staff Invernizzi, il team manager Ariaudo e il responsabile sanitario Manara. Si è rivisto Mbaye, in permesso la scorsa settimana. Ha sostenuto alcuni colloqui a bordocampo e si è sottoposto a terapie. Esentati Yepes e Venuti, differenziato per Oudin, mentre Borini è sempre frenato dal fastidio al ginocchio che lo ha stoppato durante la gara con la Salernitana.

A Bogliasco è tornato senza stampelle anchedopo l'operazione alla caviglia. Ovviamente non potrà essere impiegato nel playout, tra l'altro il giocatore non è neppure nella lista alla pari di Romagnoli. Il centrale sarà in piena forma per il ritiro, ancora da capire se in ottica Serie B o Serie C.