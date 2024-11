Sampdoria, a Palermo senza Coda, Borini e Bereszynski. Davanti tocca a La Gumina

Getty Images

Situazione complessa in casain vista della sfida di Palermo, soprattutto sul fronte infortuni. La sosta per le Nazionali ha restituito uncon un grosso problema: la lesione al quadricipite della coscia destra riportata dal terzino lo obbligherà a rimanere lontano dai campi da gioco per due o tre mesi. I nodi principali però riguardano l'attacco: dopo Massimo Coda, che sta facendo i conti con uno stiramento ai flessori, si è fermato anche FabioL'ex Milan era appena rientrato nelle rotazioni di mister Sottil, dopo l'esclusione per scelta tecnica delle scorse gare, ma negli ultimi allenamenti è stato frenato da unal polpaccio sinistro. Pare quasi certa quindi l'esclusione di Borini dai convocati per Palermo (altri indisponibili saranno Girelli e Vieira, Giordano sta facendo i conti con un pestone).

Le scelte nel reparto avanzato saranno quindi sostanzialmente obbligate. A Bogliasco Sottil sta lavorando sulche giocoforza sarebbe a questo punto Antonino La Gumina, originario proprio di Palermo. L'altra opzione su cui riflettere è invece l'impiego da prima punta di Tutino, con magari Benedetti dietro nel ruolo di rifinitore.