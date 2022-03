La Sampdoria prepara la sfida con l’Udinese con una priorità bene in mente: recuperare Stefano Sensi e Fabio Quagliarella, entrambi usciti alla fine del primo tempo della partita con l’Atalanta per quello che Giampaolo ha descritto come un ‘risentimento’. In realtà, dal club trapela fiducia e ottimismo per l’impiego. A Udine l’allenatore dovrà rinunciare a Thorsby, squalificato, ma recupererà Bereszynski e Candreva, e ciò gli consentirà di tornare ‘all’antica’ per quanto riguarda il modulo.



In Friuli infatti la Samp potrebbe ripresentare il 4-3-1-2 che aveva fatto bene con Empoli e Sassuolo, con Bereszynski a destra, il terzetto Rincon-Ekdal-Candreva a centrocampo e appunto Sensi alle spalle del tandem Quagliarella-Caputo, ovviamente augurandosi una buona condizione del capitano e dell’ex Inter.