La Sampdoria cambia sede: la novità, ventilata nei giorni scorsi, a breve diventerà realtà. Dopo anni di Corte Lambruschini infatti il club blucerchiato si trasferirà definitivamente ad una moderna palazzina a Bogliasco, più vicina al campo da gioco e al centro sportivo. E' una notizia significativa perché la torre nel cuore cittadino è stata per molti anni la casa dei doriani.



Il Secolo XIX ricorda che la proprietà di Corte Lambruschini è ancora di Massimo Ferrero, tramite la Sport Spettacolo Holding, a cui la Sampdoria paga un affitto di 120.000 euro all’anno per l’uso. La decisione permetterà quindi uno stacco dal passato, oltre a non dover più versare un affitto che potrà essere investito in altro modo. La nuova sede offre spazi adeguati allo staff dirigenziale, in una moderna palazzina progettata per le esigenze del club.