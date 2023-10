La miglior sorpresa di questo inizio campionato, per la Sampdoria, è stata l'esterno Estanis Pedrola, arrivato in estate dal Barcellona e capace di imporsi da subito come titolare della formazione di Andrea Pirlo. L'accordo tra blucerchiati e blaugrana è stato impostato sulla base del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo alla decima presenza con la maglia del club genovese. Pedrola è a quota 9, quindi l'obbligo potrebbe scattare già da domenica, per una cifra di 3 milioni di euro.



L'intesa tra la Samp e il Barça però ha ulteriori dettagli: Corte Lambruschini sarà obbligata a versare ai catalani la cifra del riscatto soltanto in caso di promozione in Serie A. Viceversa, il pagamento verrebbe spostato al termine della stagione successiva. Il Barcellona però ha mantenuto il controllo sul giocatore, perché gli spagnoli potranno controriscattarlo a 7 milioni entro giugno 2025, e detengono inoltre una percentuale del 50% sull'eventuale futura rivendita di Pedrola da parte della Samp.