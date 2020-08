La situazione Gaston Ramirez deve essere monitorata con attenzione da parte della, anche perché le dichiarazioni rilasciate dall'agente lasciano presagire alcune difficoltà a livello di rinnovo. Il mercato blucerchiato, però, resta bloccato in entrata a causa della necessità di reperire i fondi necessari a poter operare, anche se le idee non mancano.Nei giorni scorsi ad esempio si è diffusa la voce relativa ad un interessamento doriano per Gabriel, esterno destro classe 1996 di proprietà dellamessosi in mostra in questo campionato nonostante le difficoltà della squadra di Ferrara. Inizialmente il calciatore è stato accostato allacome alternativa a Ramirez, anche se per ruolo e caratteristiche Strefezza sembra più un'alternativa a Karol Linetty, passato al Torino.L'agente di Strefezza, Leonardo, ha comunque confermato l'interessamento blucerchiato per il giocatore italo-brasiliano in esclusiva a Calciomercato.com: "" ha ammesso il procuratore, rimanendo però vago in merito al gradimento da parte del giocatore per la destinazione genovese: "Gli piace Samp?" ha glissato Cornacini.