In attesa di capire quale sarà il futuro di Gaston Ramirez, molto richiesto in Italia ma anche da campionati esotici, la Sampdoria guarda ai possibili sostituti del fantasista uruguaiano. Oltre alla situazione Collado, da tenere monitorata, il club blucerchiato ha messo gli occhi anche in casa della Spal retrocessa. Tra le fila del club di Ferrara milita infatti l'italobrasiliano Gabriel Strefezza, uno dei profili attenzionati da Corte Lambruschini.



Strefezza, classe 1997 pescato dalla Spal tra le fila della Cremonese, gioca esterno di destra ma all'occorrenza anche come trequartista o fascia sinistra. Secondo Il Secolo XIX potrebbe sostituire Ramirez, anche se la Spal sembra intenzionata a prolungare il contratto del calciatore, in modo da impostare su di lui la rinascita biancoazzurra.