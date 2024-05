Sampdoria, Audero può partire: piace al Como. Barreca, ingaggio troppo pesante

Nonostante si sia ancora a maggio, iniziano già a circolare le prime voci e indiscrezioni in merito al mercato che verrà per la Il nuovo direttore sportivo blucerchiato che affiancherà Mancini , ancora da scegliere, sarà chiamato a muoversi tra gli stretti paletti economici imposti al club ancora per la prossima sessione, con l'obbligo di realizzare saldo zero tra entrate e uscite. Uno dei primi compiti del nuovo ds sarà quello di alleggerire il monte ingaggi, valutando le situazioni di alcuni giocatori dallo stipendio piuttosto pesante come Nicola(in scadenza) ma anche Emile Antonio

Il portiere attualmente in prestito all'Inter non verrà riscattato dai nerazzurri. L'ex numero uno blucerchiato tornerà quindi a Genova a fine stagione, ma soltanto per un 'saluto'. E' molto probabile che la Samp lo ceda in Serie A, magari ad una realtà ambiziosa. Sulle tracce di Audero, che pure ha un ottimo legame con la piazza e la città, ci sarebbe ildi Cesc Fabregas, alla ricerca di un estremo difensore affidabile. Attenzione però ad altri possibili interessamenti da qui ai prossimi mesi: il valzer dei portieri nella massima serie quasi certamente coinvolgerà anche il classe '97 fresco Campione d'Italia.

Anchepotrebbe essere sacrificato. Il terzino arrivato durante l'estate 2023 dal Cagliari nell'ambito dell'operazione Augello ha uno stipendio alto per la cadetteria. La metà per quest'anno era a carico dei rossoblù, ma nella prossima stagione il suo ingaggio potrebbe rivelarsi troppo gravoso solo per la Samp, che potrebbe così tentare di venderlo nei prossimi mesi.