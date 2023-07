Ladi Radrizzani sta iniziando a muoversi sul mercato. Il nuovo proprietario blucerchiato è alla ricerca di giocatori già esperti per la Serie B, meglio se giovani. Il numero uno doriano ha messo gli occhi su Milano: gli scout genovesi stanno seguendo, oltre a Mulattieri dell'Inter , anche baby attaccante di proprietà delMarcoSi tratta di una punta centrale classe 2003, che quest'anno ha giocato in Serie B, al, totalizzandotra campionato e play-out. Nasti, messosi in mostra nelle giovanili rossonere (oltre 40 gettoni conditi da 20 gol e 10 assist tra Primavera e Youth League) ha già suscitato parecchi interessamenti, ma secondo Il Secolo XIX la Samp lo starebbe seguendo in vista della stagione 2023-2024.