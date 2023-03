Ieri, dopo l'Assemblea degli azionisti della Sampdoria, il Consiglio di Amministrazione blucerchiato ha approfittato dell'evento per una riunione strategica. In collegamento c'era anche Pwc, una società di consulenza che affianca Lanna, Panconi, Bosco e Romei nella composizione negoziata. Nel frattempo Banca Sistema, che è la principale creditrice della società blucerchiata (anche attraverso i finanziamenti Sace garantiti dallo Stato), si sarebbe mossa per approfondire alcune questioni che la preoccupano.



Nei giorni scorsi infatti è stata ventilata la possibilità per la Sampdoria, nell'ambito della composizione negoziata, della formazione di una "bad" e di una "good company", che comporterebbe la cessione del ramo d'azienda sportivo. Secondo Il Secolo XIX l'istituto di credito, dopo aver sentito parlare della possibile soluzione, avendo capito di correre il rischio di restare fuori da questa situazione avrebbe inviato una lettera al Cda chiedendo approfondimenti.