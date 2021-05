Uno dei primi sacrificati all'altare del bilancio in casa Sampdoria sarà molto probabilmente il terzino Bartosz Bereszynski, autore di un'ottima stagione sotto la guida di Claudio Ranieri. Ferrero ha fatto sapere di voler incassare almeno 50 milioni nella prossima sessione estiva, con 27/28 milioni di plusvalenze, e il profilo del polacco sembra perfetto sotto questo aspetto.



Secondo Il Secolo XIX, gli 1,8 milioni di euro investiti a suo tempo per acquistarlo sarebbero stati completamente ammortizzati. Per questo motivo, l'incasso di un'eventuale cessione costituirebbe tutta plusvalenza per il bilancio, e ciò fa di Bereszynski il candidato perfetto ad una cessione. Il Doria si priverebbe di una certezza sulla fascia, ma a fronte di un'offerta attorno agli otto-dieci milioni di euro il terzino classe 1992, titolare della sua Nazionale, potrebbe partire.