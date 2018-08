La Polonia conquista la Serie A. La colonia di calciatori provenienti dall'Est Europa è sempre più numerosa, in particolare in due città, a Genova e a Napoli. In Liguria gioca Piatek, nel Genoa, mentre la Sampdoria può contare su ben tre polacchi: Linetty, Kownacki e Bereszynski.



Domenica sera al Ferraris i tre moschettieri blucerchiati affronteranno un'altra squadra in cui i polacchi ricoprono un ruolo importante, il Napoli. Per questo motivo Sky Sport ha intervistato proprio Bereszynski, che ha introdotto così il match: "I l Napoli ovviamente è una grande squadra, e sarà una gara ancora più speciale perchè anche Zielinski e Milik sono polacchi. Per me è una partita importante, ma lo sarà pure per tutti i nostri tifosi e per la Samp. Sappiamo bene quale è il valore dell’avversario, ma nonostante ciò vogliamo vincere noi".



Elogi anche per il connazionale Piatek, che ha avuto un impatto notevole con la maglia dei 'cugini' rossoblù: "È un grande giocatore e un ottimo attaccante" spiega Bereszynski. Eppure, il terzino è consapevole delle difficoltà che potrà incontrare in Italia: "Anche se ha segnato cinque reti in due partite, ha appena iniziato in Serie A" avvisa il laterale.