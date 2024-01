Sampdoria, bloccato Moro: accordo con Sassuolo e giocatore, ora...

La Sampdoria, in piena emergenza numerica, è pronta a piazzare il primo colpo in attacco. Il nome, circolato già da qualche tempo, è quello di Luca Moro, centravanti classe 2001 di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito allo Spezia.



Secondo Sky Sport i blucerchiati avrebbero bloccato il giocatore, 6 gol l'anno scorso con il Frosinone, e avrebbero trovato l'accordo sia con il Sassuolo che con il ragazzo. Moro dovrà interrompere il suo prestito allo Spezia per trasferirsi a Genova. Prima di vedere l'ex Spal al Doria, però, la Samp dovrà perfezionare una cessione, cosa che permetterà ai blucerchiati di sbloccare l'indice di liquidità e di rientrare nei paletti imposti dalla FIGC.