Ssampdoria, possibile cambio modulo con lo Spezia?

L'importanza della partita tra Spezia e, fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati, e le indisponibilità che colpiranno la formazione blucerchiata, in primis quella di De Luca, impongono riflessioni al tecnico doriano Andrea Pirlo. L'allenatore della squadra genovese infatti potrebbe optare anche per unNelle ultime giornate Pirlo ha schierato la Samp con il 3-5-2, una tattica che ha portato parecchi punti ma anche forse una piccola involuzione a livello di gioco rispetto al 4-3-2-1 visto a metà stagione, quando il Doria aveva centrato un filotto di risultati importanti. Per questo motivo Pirlo starebbe valutando di tornare proprio alla difesa a quattro.

Ciò consentirebbe al tecnico diinserendo due elementi a scelta tra Verre, Depaoli ed Alvarez alle spalle dell'unica punta, che presumibilmente sarà Borini. Altra opzione è quella di lasciare Depaoli in mezzo, avanzando Kasami e tenendo fuori uno tra Verre e Alvarez. Sembra scontato invece che a prendere il posto di De Luca sarà. Attualmente è l'unico che per caratteristiche può ricoprire il ruolo di centravanti: il compito potrebbe toccare pure ad Esposito, ma soltanto quando l'ex Bari sarà rientrato pienamente in forma.