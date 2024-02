Sampdoria, Borini vicino al rientro con Esposito. Pedrola, punto interrogativo

Lanelle prossime partite spera di recuperare qualcuno degli attaccanti a disposizione di mister Pirlo, in modo da aumentare il potenziale offensivo blucerchiato. Detto di Verre, che sta vivendo una situazione particolare , gli occhi blucerchiati sono puntati in particolare su Fabio, reduce dall'operazione al tendine, Sebastianoed Estanis. Dei tre, quello più vicino al rientro sembra proprio l'ex Milan.Borini ieri si è allenato sul campo, tenendo anche un ritmo elevato con la palla insieme a Stojanovic con la supervisione del professor Bertelli. E' necessario però l'ok del, il finlandese Lampainen, previsto per il 1 marzo, alla vigilia della partita con la. Potrebbe essere il giorno giusto, dopo oltre 94 giorni di assenza, per rivedere in campo uno dei grandi colpi dell'estate della Samp. Per la stessa gara è previsto anche il ritorno di, che dopo l'infortunio al quadricipite della coscia destra ad inizio 2024 ha subito una ricaduta con il Pisa.Il punto interrogativo, scrive Il Secolo XIX, riguarda. Ieri lo spagnolo ha accusato un fastidio ed è stato costretto a fermarsi. Dalla Sampdoria filtra come indiscrezione un affaticamento, l'idea sarebbe quella di riaverlo per il 9 marzo, Samp-Ascoli, ma visti i precedenti è probabile che il Doria vada con i piedi di piombo prima di reintegrarlo.