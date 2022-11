La Sampdoria conferma l'allenatore Dejan Stankovic, che ripartirà da zero dall'8 al 23 dicembre, quando porterò la squadra in Turchia. Ben sapendo, però, che il mercato di gennaio dovrà essere oculato, fondato principalmente sui prestiti sfruttando eventuali esuberi di club più importanti che abbiano giocatori disposti a venire a Genova per sei mesi da protagonisti.



Un partente quasi sicuro è Sabiri (al Mondiale con il Marocco), il cui rendimento è calato vistosamente in questa stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, altri potrebbero seguirlo dopo l’esame del tecnico serbo nel periodo previsto ad Antalya.