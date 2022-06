La Sampdoria monitora con attenzione uno dei grandi protagonisti della promozione del Palermo. Il nome caldo per i blucerchiati è quello di Matteo Luigi Brunori, punta dei rosanero che si è messa in mostra con 29 gol e 5 assist nel campionato di Serie C.



Recentemente il suo agente aveva ribadito l'amore per la società siciliana, facendo però presente anche la condizione contrattuale del calciatore: "È di proprietà della Juventus, con la dirigenza bianconera valuteremo un’eventuale permanenza in Sicilia. Da lui mi aspetto sempre tanto perché ha le potenzialità per farlo. Chiaro, quando uno fa ventinove goal di mercato ce n’è. Lui qua sta bene e Palermo lo ama. Vedremo, mai dire mai" aveva dichiarato a Sky.



Il Palermo, però, ha qualche difficoltà nel riscatto, la pista ha perso concretezza e una delle tre società di Serie A interessate, cioè la Salernitana, ha affievolito il suo interesse. Brunori, classe 1994, è conteso tra la Samp e la Cremonese, con i due club pronti ad affondare con i bianconeri. Molto ovviamente dipenderà dalle formule proposte e, soprattutto, dalla volontà della Juve in merito alle cifre del trasferimento.