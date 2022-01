Uno dei giocatori accostati con più insistenza alla Sampdoria in queste ultime ore è l'esterno del Milan Samu Castillejo. Il giocatore, chiuso a Milano e con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere allettato all'idea di mettersi in gioco a Genova e di rilanciare la sua carriera anche in ottica futura. In blucerchiato, oltretutto, ritroverebbe un suo estimatore ossia Marco Giampaolo. Sarebbe stato proprio l'allenatore e spingere per un suo arrivo con la società doriana.



I problemi però sono sostanzialmente due, scrive Il Secolo XIX. Ovviamente Castillejo arriverebbe in prestito secco, la Samp non può accollarsi nessuna spesa oltre giugno, ma il problema è rappresentato dall'ingaggio. Da Corte Lambruschini potrebbero faticare ad assumersi l'onere dello stipendio del rossonero, seppur per cinque mesi.



L'altro nodo è rappresentato dalla collocazione tattica dello spagnolo. Castillejo dà il meglio di sé largo, a destra o a sinistra, ma storicamente gli schieramenti di Giampaolo non prevedono l'impiego di esterni. Quest'ultimo è un ostacolo superabile. L'allenatore ha già fatto sapere di essere disponibile a valutare altre soluzioni tattiche, in base agli uomini a disposizione.