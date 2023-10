Sampdoria - Catanzaro 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 34’ p.t. Borini (rig.) (S), 36’ p.t. Vandeputte (C), 44’ p.t. Brignola (C).



Assist : 44’ p.t. Iemmello (C).



Sampdoria (4-4-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (32’ s.t. Facundo Gonzalez); Girelli (13’ s.t. De Luca), Ricci (32’ s.t. Yepes), Vieira (32’ s.t. Kasami), Pedrola (29’ s.t. Delle Monache); Borini, Esposito. All. Pirlo.



Catanzaro (4-4-2): (4-4-2): Fulignati; Katseris (27’ s.t. Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola (32’ s.t. Ambrosino), Ghion (27’ s.t. Pontisso), Verna, Vandeputte (14’ Stoppa); Iemmello, Biasci (14’ s.t. D’Andrea). All. Vivarini.



Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.



Ammoniti : 25’ Ghion (C), 32’ Brighenti (C), 40’ Girelli (S), 7’ s.t. Biasci (C), 15’ s.t. Iemmello (C),