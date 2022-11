Da molti era considerato uno dei protagonisti annunciati di questo campionato della Sampdoria, in realtà Abdelhamid Sabiri, tolte alcune giocate eccellenti, ha offerto un rendimento sicuramente sotto le aspettative in questa prima parte di stagione. Testa al Mondiale, al mercato o semplice calo? Non è dato saperlo, sta di fatto che Stankovic, appena arrivato a Bogliasco, lo ha praticamente tolto dalle rotazioni dei titolari.



In questo senso arrivano indicazioni precise anche dalla seduta di ieri del Mugnaini. Sabiri, fa sapere Sampnews24.com, ha lavorato nuovamente a parte, non ha partecipato alla parte tattica e nemmeno alla partitella. Potrebbe quindi non essere convocato, o andare al massimo in panchina