Sampdoria, commovente tributo del Ferraris a Eriksson prima della sfida con la Reggiana

Precioso homenaje de la Sampdoria a Sven-Göran Eriksson. El entrenador sueco fue entrenador del club genovés de 1992 a 1997.



El 11 de enero de 2024, Eriksson anunció que padecía cáncer de páncreas y que le quedaba aproximadamente un año de vida.pic.twitter.com/4859wQkN92 — Sphera Sports (@SpheraSports) May 5, 2024

Attimi di commozione allo Stadio Luigi Ferraris, dove nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra. In uno stadio gremito di tifosi,è stato accolto da applausi e sentiti tributi al momento del suo ingresso in campo, accompagnato da Roberto Mancini e altri suoi ex giocatori.

Nella sua storia da allenatore, Eriksson ha infattitra il 1992 e il 1997 (199 presenze), scrivendo un'importante pagina della storia del club. Una lunga storia d'amore, che nel 1994 si è arricchita con la, non a caso esposta a centrocampo al momento del suo ingresso in campo insieme a Mancini e al presidente Matteo Manfredi. "Sono stati cinque anni splendidi, anche se non avevamo vinto tanto - ha dichiarato Eriksson davanti ai tifosi del Ferraris - e”. Commovente la risposta dello stadio che gli ha dedicato fumogeni, cori e striscioni con su scritto: "Anche in questa battaglia ti sosterremo. Bentornato a Genova, mister Eriksson”.

Il tecnico svedese, che in passato ha seduto anche sulle panchine di Roma, Fiorentina e Lazio,. Fino all'anno scorso, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Karlstadt, ruolo che però si è visto costretto ad abbandonare a causa della diagnosi arrivata in seguito a un malore improvviso. Nei mesi scorsi, Eriksson ha anche, grazie a un'iniziativa promossa proprio dai Reds.