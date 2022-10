La rosa di nomi circolata in queste ore in casasembrano assottigliarsi. Al momento, la corsa a nuovo allenatore del club blucerchiato pare essere ridotta a tre candidati principali, ossia Claudio, Danielee Dejan. Si tratta di tre profili riconducibili all'anima 'romana' della società, tutti sono stati trattati in passato direttamente da Massimo Ferrero e ora a riallacciare i rapporti sarebbe l'avvocato, a lungo braccio destro del Viperetta e, per sua diretta ammissione, ancora avvocato dell'imprenditore romano per alcune vicende.Claudio Ranieri sarebbe disponibile asulla panchina della Sampdoria. Il tecnico ha confermato la sua volontà, resta da trovare però la quadra economica. Le richieste sono piuttosto elevate, ma l'allenatore potrebbe anche venire incontro alle necessità doriane. Addirittura, questa mattina a Genova circolava un'ipotesi piuttosto fantasiosa: Ranieri avrebbe accettato la possibilità di percepire uno, inserendo però nel contratto la clausola che prevedeva termini economici rinegoziati non appena variata la proprietà. La soluzione, al momento, pare piuttosto improbabile.Gli altri due profili in lizza sono quelli di DanieleDejan. Con l'ex Roma ci sarebbe già stato un primo contatto ieri, ma oggi potrebbe andare in scena un nuovo incontro per sondare la fattibilità dell'operazione. Il Campione del Mondo avrebbe pure già dato il suoa guidare la Samp. Parallelamente, i piani alti di Corte Lambruschini stanno portando avanti anche la pista Stankovic, oggi libero dalla Stella Rossa dopo aver dato le dimissioni ad agosto. 'Deki' avrebbe un, la Samp lo sta sondando e nel corso del pomeriggio proverà ad approfondire anche se sulla strada per Stankovic si preannunciano parecchi ostacoli.