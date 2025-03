Sampdoria, contestazione anche a Manfredi: presa di mira l'auto, agguato al pullman. Si valuta il ritiro

Alta tensione in casa, dopo la sconfitta per 0-3 rimediata ieri con il Frosinone. Al termine della partita i cori più gettonati erano i consueti, "andate a lavorare" e quello che invita a tirare fuori gli attributi. In aggiunta, lancio di fumogeni in campo. Ci si aspettava una contestazione, e così è stato. Le modalità però sono state diverse rispetto a quelle usuali. Di solito infatti i tifosi aspettano il pullman della squadra all'uscita dallo stadio per portare a conoscenza della squadra il disappunto. Ieri però in Corso De Stefanis, la via che costeggia il Ferraris, c'era solo un gruppetto di sostenitori doriani, controllati a vista dalla polizia.

Il pullman, uscito in ritardo da Marassi, attorno alle 19.30, è stato accolto solo da insulti, mentreOvviamente il fatto pare aver lasciato turbato il numero uno blucerchiato, che per la prima volta sta fronteggiando una situazione del genere. Nel frattempo il bus con a bordo la squadra si è diretto verso Bogliasco ma, all'altezza del cavalcavia di Quarto, ecco la contestazione. Alcuni ultrà, nascosti, hanno scagliato in strada fumogeni e hanno preso ail mezzo, quando è stato costretto a rallentare. Colta di sorpresa la scorta, che precedeva il pullman e non ha potuto reagire, mentre grande paura all'interno tra componenti dello staff e giocatori, che si sono buttati a terra mentre esplodevano i vetri. Nessun ferito, ma danni ingenti al mezzo.

Una delle decisioni prese a caldo dalla dirigenza della Sampdoria era stata quella ditradizionalmente concesso ai giocatori. Adesso ci si attende a Bogliasco undelle forze dell'ordine, quando la squadra di Semplici si allenerà lì. La Questura si sta già attivando in tal senso. Da ieri sera però circola anche un'altra possibilità: i fatti di Quarto, e il clima rovente attorno alla Samp, stanno facendo soppesare a Manfredi e Accardi la possibilità di un, per isolare il gruppo e preparare la sfida con lo Spezia.