Sampdoria-Cremonese 1-2: il tabellino

Sampdoria - Cremonese 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori : 5’ p.t., Johnsen (C), 12’ p.t. Ghilardi (S), 24’ s.t. Falletti (C),



Assist : 5’ p.t. Ravanelli (C), 12’ p.t. Facundo Gonzalez (S),



SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli (28’ s.t. Girelli), Benedetti (9’ s.t. Askildsen), Yepes, Darboe Giordano (38’ s.t. Barreca); Alvarez (38’ s.t. Ntanda), De Luca. All: Pirlo.



CREMONESE (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia (34’ s.t. Ghiglione) Majer, Pickel, Johnsen (44’ s.t. Abrego), Quagliata; Tsadjout (13’ s.t. Coda), Falletti (34’ s.t Vazquez). All. Stroppa.



Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna



Ammoniti : 7’ p.t. Antov (C), 15’ p.t. Majer (C), 38’ p.t. Pickel (C), 3’ s.t. Gonzalez (S), 13’ s.t. Tsadjout (C), 49’ s.t. Ghilardi (S),