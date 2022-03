Mikkel Damsgaard, giovane calciatore danese della Sampdoria, è rientrato dopo un lungo periodo di inattività dovuto ad un problema al ginocchio: il sito ufficiale blucerchiato ha pubblicato una sua intervista.



"È bello essere tornato, sono felice di rivedere i compagni, molti sono cambiati. Sono contento di rivedere l'Italia e il bel tempo. Ho avuto molto sostegno da parte della famiglia e dei miei compagni, mi ha fatto piacere ricevere tanti messaggi in cui mi dicevano che mi aspettavano. È bello rivedere tutti. È difficile per me parlare di quello che è successo, ero malato, sono stato all'ospedale. È stata dura, ma sono guarito e ora sto lavorando sodo per tornare a fare quello che amo, giocare a calcio. La società mi è venuta incontro permettendomi di stare vicino ai miei cari quando ne avevo bisogno. Ora sono tornato e vedo che stiamo giocando bene, siamo più motivati. C'è da migliorare, ma la direzione è quella giusta".