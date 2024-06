Getty Images

Sampdoria, Darboe piace e il giocatore vuole tornare: tentativo con la Roma?

Lorenzo Montaldo

un' ora fa



Tra i giocatori che si sono messi maggiormente in mostra nella seconda parte di campionato della Sampdoria c'è di sicuro anche Ebrima Darboe. Il centrocampista classe 2001, arrivato a Genova a gennaio in prestito dalla Roma dopo un primo spezzone di stagione vissuto senza troppa fortuna al Lask, in Austria, alla corte di Pirlo ha colpito tutti con prestazioni di livello. A fine campionato le presenze sono state 14, condite da 2 gol, e anche la dirigenza doriana ha avuto modo di apprezzare le qualità del ragazzo.



Adesso Darboe è tornato alla Roma, che ne detiene il cartellino, ma la Samp starebbe facendo un pensierino per imbastire un suo ritorno a Bogliasco. Il giovane gambiano, cresciuto nelle giovanili giallorosse, ha ovviamente mercato: qualche richiesta al club capitolino da società di Serie A è già arrivata, ma alla Samp Darboe è stato bene, tornerebbe volentieri e questo potrebbe fare il gioco del Doria. Nei prossimi giorni la Sampdoria farà presumibilmente un tentativo con la Roma per riaverlo ancora un anno in prestito, facendo leva sulla volontà del giocatore e sul fatto che Pirlo lo considera una pedina importante del suo centrocampo.