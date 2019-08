Ennesimo colpo di scena nella trattativa per portare a Genova Gregoire: l'operazione tra la, lae l'attaccante francese ha ormai assunto i connotati dell'intrigo. Sino a poche ore fa trapelava da Corte Lambruschini grande ottimismo in merito alla chiusura dell'affare, ottimismo confermato anche dalle parole dell'agente , adesso però la situazione pare essersi completamente ribaltata.Secondo Alfredo Pedullà la Samp ha aspettato sino alle 14.30 una risposta di Defrel, ottenendo però soltanto la richiesta di unper altre 24 ore. Pare quindi evidente che il giocatore stia aspettando altre proposte, tanto è vero che sarebbe in programma a breve un summit traper parlare di Defrel e del portiere Olsen. La Samp per tutta risposta ha riavviato in maniera intensa i contatti con laper Giovannirimasto a questo punto la scelta numero uno per l'attacco blucerchiato.