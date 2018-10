ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho capito che la vita regala un’occasione a tutti e che per sfruttarla ci vuole fortuna, ma anche tanto carattere., ma la realtà probabilmente sarà un’altra. Quelli sono campioni straordinari, attaccanti che superano i 20 gol a stagione, cosa che io non sono mai riuscito a fare.Ho iniziato la stagione con un’idea precisa in testa: tornare al top. Lunedì sfidiamo il Sassuolo e io penso ancora agli ultimi sei mesi della seconda stagione con loro, quando ho segnato tantissimo. In quel momento mi sono sentito al massimo. Il traguardo è riuscire a essere quel Defrel per una stagione intera, cosa che non è mai accaduta".Sembrava impossibile per me avere un futuro nel calcio, non avrei mai immaginato di poter giocare in Serie A, di entrare a San Siro, di sfidare la Juventus. Non sono l’unico ad avercela fatta, altri cresciuti come me nella periferia francese hanno centrato l’obiettivo, mi viene in mente. E’ un bel segnale, dimostriamo che si può fare. Io sono orgoglioso del quartiere dove sono nato, porto sulla maglia il numero che lo rappresenta e appena posso torno a trovare la famiglia e gli amici. Vi confesso che, lo vedo sereno. Ha attraversato anche un momento complicato, ma quest’anno tornerà al massimo. Non aver fatto il settore giovanile mi ha tolto molto: io ad esempio ho faticato a capire quanto fosse utile lo stretching. Pensavo che fosse inutile, poi, dopo i primi infortuni, ho capito che faceva la differenza. Ora faccio un’ora di esercizi in palestra prima di ogni allenamento. Per prevenzione. Ho imparato a curare il fisico solo alla seconda stagione al Sassuolo, vedendo gli altri.Solo le visite mediche evidenziano ancora qualche traccia di asma, ma da anni non prendo medicine. Forse ero allergico al mio gatto in Francia"., ma io non faccio caso ai confronti: al mio arrivo pensavo soprattutto a tornare al massimo fisicamente. Stavolta, poi, avevo qualcosa in più.Lui è un grande attaccante, ha giocato in squadre importanti e ha sempre fatto gol. Ora mi ha dato un consiglio: quando sterzo verso sinistra, di solito, osservo se da dietro si sta inserendo un centrocampista. Lui mi ha detto di guardare avanti e di provare il suggerimento in verticale, cosa che mi renderebbe molto più pericoloso. Ci sto già lavorando".Ora mi sembra incredibile ma il calcio, come abbiamo visto, va veloce. Chissà, se facessi una stagione bellissima, con tanti gol…".