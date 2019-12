La trasferta in Sardegna è stata decisamente sfortunata per la Sampdoria. Oltre al gol subito al 96', che ha lasciato l'amaro in bocca alla truppa blucerchiata, anche il volo da Cagliari è stato piuttosto complicato per la formazione allenata da mister Ranieri.



Il Doria, dopo la sconfitta rimediata per mano dei rossoblù, è tornata nell'aeroporto di Elmas per fare rientro a Genova. La Samp però non è riuscita a decollare: un fitto banco di nebbia si è posato sulla zona, impedendo al volo di decollare. Quagliarella e compagni sono quindi stati costretti a pernottare in Sardegna, e sono atterrati in Liguria soltanto alle prime luci del mattino.