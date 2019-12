La trasferta di Cagliari resterà una partita difficile da dimenticare per la Sampdoria. I blucerchiati, andati sull'1-3 nel secondo tempo, sono stati raggiunti e sorpassati dai rossoblù nel finale di gara. "È stata una brutta serata – ha commentato il centrocampista doriano Ronaldo Vieira al media ufficiale del club genovese – abbiamo fatto bene i primi settanta minuti, ma abbiamo sbagliato gli ultimi trenta. Sappiamo che questo non deve succedere, siamo una buona squadra e siamo andati lì per vincere la partita".



Il momento cruciale, secondo Vieira, è stato quello immediatamente successivo al terzo gol blucerchiato: "Loro hanno segnato l’1-2 e subito dopo noi abbiamo fatto il 3-1. Lì devi lavorare bene tutti insieme e tenere il risultato. Secondo me abbiamo fatto bene, però abbiamo commesso qualche errore che non ci può stare. Adesso torniamo a casa a lavorare e guardiamo avanti: torneremo qui giovedì e proveremo a fare una bella partita. Secondo meritavamo un po’ di più - conclude il centrocampista inglese - ma loro avevano la voglia di vincere, noi non molta negli ultimi venti minuti. Contro il Parma giocheremo in casa e bisognerà prendere i tre punti"