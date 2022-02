Non è difficile intuire il rapporto di amicizia che lega il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski e il centrocampista di proprietà del Torino Karol Linetty. Entrambi polacchi, arrivati all'incirca nello stesso periodo alla Sampdoria, compagni in Nazionale e in blucerchiato fino al trasferimento di Linetty in Piemonte, i due calciatori e le rispettive famiglie hanno subito legato, e ora il rapporto potrebbe stringersi ulteriormente.



Linetty e Bereszynski infatti hanno deciso di mettersi in società e fare un investimento sul territorio, rilevando un ristorante a Recco, che attualmente stanno ristrutturando. L'inaugurazione del locale potrebbe avvenire a fine marzo, e punterà soprattutto sulla carne.



La notizia può anche essere letta in chiave mercato, soprattutto per quanto riguarda Linetty che oltretutto, fa sapere Il Secolo XIX, sabato scorso era in tribuna al Ferraris per vedere i suoi vecchi compagni e per festeggiare il giorno dopo a Recco il primo compleanno del figlio di Bereszynski. Linetty non ha mai fatto mistero di voler ritornare un giorno a Genova, a vestire la maglia blucerchiata.