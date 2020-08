Finita la settimana di ferie post Ferragosto, il mercato della Sampdoria entrerà nel vivo. Nei prossimi giorni infatti si terrà un vertice di mercato tra il patron blucerchiato Ferrero e i dirigenti di Corte Lambruschini. In particolare il faccia a faccia riguarderà il Viperetta e il tecnico Claudio Ranieri, e si svolgerà all'inizio della prossima settimana, dal momento che martedì sera sono entrambi attesi a Genova.



Si parlerà molto probabilmente del mercato in entrata e in uscita, dei 20 milioni da trovare per potersi muovere con nuovi acquisti, ma pure dell'ipotesi del prolungamento per il mister romano. L'obiettivo è quello di trovare un intesa per allungare l'attuale contratto (scadenza 2021) sino a giugno 2022, ritoccando però la cifra dell'accordo. Ranieri ad oggi percepisce 1,8 milioni netti a stagione, Ferrero spera di convincere il tecnico con un biennale a cifre più basse, ossia 1,5 milioni a stagione