Sampdoria, esonerato l'allenatore della Primavera Sassarini. Ecco chi lo sostituirà

La notizia di ieri, abbastanza una rarità in casa Sampdoria, è stata quella dell'esonero di David Sassarini, allenatore della Primavera blucerchiata. A prendere la decisione l'head of performance Nicola Legrottaglie e il responsabile del settore giovanile Giovanni Invernizzi, dopo un confronto con Matteo Manfredi. Il club lo ha comunicato poi con una nota ufficiale.



Per la sostituzione, la proposta di Invernizzi è stata Matteo Pastorino,attuale mister dell'Under 16 il cui ruolo, in un effetto domino, verrà a sua volta preso da Alessandro Maroni. Ad avvisare Sassarini della decisione sarebbe stato lo stesso Legrottaglie, che insieme a Radrizzani lo aveva portato al Doria, decidendo di non rinnovare il contratto di Felice Tufano. A condizionare la scelta i risultati ovviamente, ma anche il fatto che quest'anno, a differenza degli scorsi, qualche investimento nella Primavera era stato fatto.



La Samp Primavera, ricorda Il Secolo XIX, è ad oggi quartultima con 25 punti a +5 sulle ultime Frosinone e Bologna e a +2 sulla terzultima Monza. A retrocedere quest'anno dalla Primavera sarà soltanto una squadra, ma fatali per Sassarini sono stati i 5 punti in 9 giornate. L'esonero di un allenatore per la Primavera della Samp è un fatto rarissimo: l'ultima volta era successo nel novembre 2017.