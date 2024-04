Sampdoria, Esposito torna con il Sudtirol?

C'è un giocatore che più di tutti è mancato in queste ultime giornate alla: è Sebastiano, il gioiellino classe 2002 che tanto bene stava facendo in blucerchiato prima dell'ennesima ricaduta per infortunio. La stagione dell'attaccante scuola Inter agli ordini di Andrea Pirlo sta andando alla grande, non fosse per i problemi fisici. Il giocatore era già a quota 5 gol e 5 assist in 18 presenze, di cui molte parziali, ma la sua annata come detto è stata martoriata dal fastidio alla coscia.Esposito è arrivato alla terza lesione. La sua cronistoria rende l'idea di quanto sia stato sfortunato il ragazzo quest'anno. Il primo infortunio gli aveva fatto saltare tre partite a gennaio, Venezia Cittadella e Parma, era ritornato disponibile ma si era nuovamente fermato a febbraio non giocando con Brescia, Cosenza e Cremonese. Al rientro, panchina precauzionale con la Feralpi, mezz'ora con l'Ascoli dopo la panchina e per finire: fuori per Bari, Ternana e Palermo. Ora però il calvario sembrerebbe quasi giunto al termine.

Con il Sudtirol, Esposito potrebbe almeno rivedersi tra i giocatori, anche se è difficile che Pirlo lo rischi visti i pregressi. Era stato lo stesso tecnico, nella conferenza stampa pre Palermo, a parlare del suo possibile ritorno in gruppo durante la settimana, e di un suo recupero per la sfida con la squadra trentina. Il numero 7 doriano potrebbe essere chiamato da Pirlo,, in base alle risposte ai test dei prossimi giorni. Per il Doria, vista la volata playoff, sarebbe fondamentale recuperare l'ex Bari a pieno ritmo quantomeno per le ultime gare del'anno.