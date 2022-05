La Sampdoria ha chiesto ai suoi tifosi massimo sostegno per preparare la partita con la Fiorentina 'come una finale'. E il pubblico blucerchiato ha risposto presente. La prima iniziativa è stata lanciata dai gruppi della Sud: la tifoseria si ritroverà domenica al Mugnaini per caricare la squadra in vista della partita di lunedì, e la società per l'occasione ha aperto il centro sportivo al pubblico.



Nel frattempo, prosegue più che spedita la vendita dei biglietti. Ai 9.066 mini abbonamenti già sottoscritti vanno sommati i 6.000 tagliandi già staccati, per un totale di oltre 15.000 persone (1.200 tifosi ospiti). Numeri importanti, considerando giorno e orario. La vendita, comunque, proseguirà sino a lunedì, e il numero è destinato ad aumentare per un Ferraris che si preannuncia piuttosto caldo.