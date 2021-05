Nella caccia al nuovo allenatore della Sampdoria per la stagione 2020/21 rientrano parecchi nomi, da Iachini a Giampaolo, passando pure per i tecnici emergenti, quelli che sembrano stuzzicare maggiormente il patron Ferrero. Due in particolare sono i nomi monitorati, ossia Paolo Zanetti del Venezia e Alessio Dionisi dell'Empoli.



Entrambi devono ancora chiarire il loro futuro con i rispettivi club, e secondo a Il Secolo XIX stuzzicano la fantasia del Viperetta. C'è un problema per arrivare a Zanetti e Dionisi, però. Sia il presidente Corsi che il collega vogliono trattenerli e potrebbero chiedere un indennizzo per accettare la rescissione anticipata del contratto.