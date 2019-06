Nuovi guai giudiziari per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ancora legati all'ormai arcinota vicenda del crac della compagnia aerea Livingston, per la quale il patron doriano aveva patteggiato 1 anno e 10 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta. E' notizia di oggi invece che la società di consulenza che aveva affiancato il patron doriano nella vicenda, la Kpmg Advisory, ha avviato una procedura di pignoramento da 144mila euro nei confronti di Ferrero.



La richiesta di pignoramento coinvolge anche la Sampdoria, perchè riguarda le cifre che il patron deve ricevere dalla società blucerchiata come 'stipendio'. L'udienza si è tenuta giovedì scorso, ed è stata rinviata ad ottobre, con Ferrero e Kpmg che sono alla ricerca di un'intesa per evitare la procedura di pignoramento.