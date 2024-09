ZUMAPRESS.com

Per tentare la scalata alle zone nobili della classifica, laa breve potrebbe tornare a contare su uno dei talenti più scintillanti a disposizione di mister Sottil. La notizia di giornata di ieri, infatti, è il rientro in gruppo di Estanis, dopo quattro mesi e mezzo. Sono passati 135 giorni dall'ultima presenza in blucerchiato del ragazzo, datata 5 maggio, Samp-Reggiana. In quell'occasione Pedrola (rientrante da un vero e proprio calvario), partito verso la porta avversaria, a metà scatto era stato costretto da una fitta lancinante ad accasciarsi a terra, toccandosi la coscia e scoppiando in lacrime.

La diagnosi era stata particolarmente brutta, poichè gli esami avevano evidenziato una. La decisione dello spagnolo era stata quella di, e così il talentino ex Barcellona era finito il 21 maggio sotto i ferri. Adesso il recupero è giunto all'ultima fase, da qualche giorno Pedrola ha iniziato a lavorare sul campo, e ieri parzialmente si è allenato con i compagni. Il classe 2003 non ha preso parte alla sfida finale, ma tra una settimana ci sottoporrà all'ultimaa Milano dal professor Lampainen, il luminare che aveva operato il giocatore a maggio. In caso di via libera, potrebbe anche essere convoato per la trasferta di Modena o per la gara successiva, il 29 settembre.