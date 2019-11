Il momento chiave di Sampdoria-Udinese è stato senza ombra di dubbio la punizione calciata magistralmente da Manolo Gabbiadini alla fine del primo tempo. Sino a quel momento, il Doria era sotto di un gol e non riusciva a sbloccare la gara. La rete firmata dal numero 23 blucerchiato ha permesso alla Samp di dare il via ad una rimonta davvero fondamentale: "Essere finalmente fuori da zona calda ci deve dare morale, ma dobbiamo rimanere concentrati perché a tornare giù si fa presto" ha ammonito i cronisti nel post partita proprio Gabbiadini.



"Il mio gol è stato importantissimo soprattutto per la squadra perché così abbiamo pareggiato prima dell'intervallo e abbiamo potuto affrontare il secondo tempo con serenità. Se non andassimo spesso sotto di gol per primi sarebbe più facile migliorare" ha aggiunto l'attaccante, come riporta Sampdorianews.net. "Siamo in tanti, il Mister può far giocare solo undici o quattordici e quindi bisogna saper farsi trovare pronti. I gol arrivano spesso su calci piazzati, ma è poco importante come questi vengano: molto di più è portare a casa i tre punti".



Grandi elogi anche per il mister: "Ranieri ci ha dato serenità, cosa che prima forse mancava, anche a causa dell'ultimo posto in classifica. E' molto esperto - conclude - e sa come farci giocare con serenità".