Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Gabbiadini ha tanto entusiasmo e voglia di fare e allenarsi. È arrivato con un entusiasmo particolare, non giocherà dall'inizio, poi deciderò in base alla partita. Dovrà diventare uno degli eroi, la Sampdoria fino a oggi non ha avuto problemi realizzativi, ma Gabbiadini è venuto a darci ulteriore linfa. Le partite si vincono con la qualità e penso che Gabbiadini sia un ulteriore innesto di qualità, ma dobbiamo dare merito ai titolari che ci hanno portato fino a qui, Gabbiadini diventerà un eroe. Chi parte tra Defrel e Kownacki? Il partente è Kownacki, lo abbiamo deciso con il club. Barreto e Linetty non sono recuperabili, vedremo a partita in corso. Quelli che partono titolari sono affidabili, ma dovremo inventarci qualcosa avessimo bisogno in un ruolo diverso. Jankto gioca, all'inizio non ha accettato bene l'esclusione dai titolari, poi ha totalmente svoltato. Con il Milan mi è piaciuto, si è integrato benissimo nel nostro sistema di gioco ed è in grande crescita".