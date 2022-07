Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno:



"A Ponte di Legno, se non vengo d’estate, torno d’inverno. Siamo a nostro agio, siamo a contatto con i tifosi e siamo messi nella condizione di preparare la nuova stagione. Ho sempre detto, e lo ribadisco stasera, che i tifosi sono un valore aggiunto. So che c’è una corsa agli abbonamenti come non mai negli ultimi anni. La nostra risorsa sono i tifosi che spesso ci portano a vincere partite che sembrano impossibili e ho constatato nella mia esperienza qua che con loro è possibile".