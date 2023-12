C'è grande apprensione in casa Sampdoria per le condizioni di Ronaldo Vieira. Oggi il centrocampista inglese si sottoporrà ad esami ma l'infortunio muscolare, accusato durante la partita con il Brescia, è subito sembrato non lieve. Le sensazioni non sono buone, anche se il club predica cautela.



Oltretutto, c'è un retroscena che riguarda la settimana precedente, e che pare abbia infastidito Pirlo. Durante i giorni prima del match con il Brescia infatti Vieira aveva sostenuto alcune sedute personalizzate e alcuni trattamenti specialistici. Il giocatore era uscito affaticato dalla partita con lo Spezia, giovedì e venerdì aveva lavorato a parte, ma il suo impiego dal primo minuto lascia pensare che non sia stato dato alcun imput dall'area sanitaria al tecnico in merito alle condizioni di Vieira.