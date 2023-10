Sarà una gara cruciale quella di sabato per la Sampdoria e per Andrea Pirlo. Il tecnico blucerchiato infatti è alle prese con alcune riflessioni a livello di formazione e di cambi dell'undici titolare. L'allenatore sta valutando la difesa a tre, in cui dovrebbe trovare posto Murru con Ghilardi e probabilmente Facundo Gonzalez. Un ballottaggio riguarda invece l'esterno di sinistra, l'indecisione è tra Barreca e Giordano con il primo in vantaggio. Se invece il mister dovesse decidere di non abbandonare la linea a quattro, Stojanovic e Barreca verrebbero arretrati e a perdere il posto sarebbe uno tra Ghilardi e Gonzalez.



A centrocampo, nella Samp si rivedrà Kasami, da capire chi Pirlo affiancherà allo svizzero tra Verre, Yepes e Ricci. A destra invece dovrebbe andare Stojanovic. In attacco, sicuro di una maglia Borini mentre a giocarsi il posto sono Esposito e De Luca. L'allenatore starebbe pensando di impiegare il secondo, in questi giorni a Bogliasco si sta lavorando proprio su questa coppia.