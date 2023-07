Il terzo nome, dopo Borini e Ricci, per la Sampdoria potrebbe essere quello di Fabio Maistro. Mezz'ala, classe 1998 e cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il giocatore della Spal dovrebe a breve lasciare la Spal per accasarsi alla Sampdoria.



Nei prossimi giorni è atteso in Italia il suo procuratore, che avrà contatti con la Samp e limerà gli ultimi dettagli. L'obiettivo blucerchiato è quello di consegnare Maistro a Pirlo già da inizio ritiro, le parti comunque sono molto vicine e l'intesa pare essere ormai ad un passo secondo Tuttosport.