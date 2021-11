Uno dei pallini della Sampdoria, nelle scorse sessioni di mercato, era l'attaccante Simone Verdi. Il giocatore, a lungo trattato all'epoca della sua militanza nel Napoli, alla fine scelse il Torino, ma la sua avventura in granata non è stata entusiasmante. Anche con Juric, il giocatore risulta essere una seconda scelta e per questo motivo avrebbe accettato di buon grado l'ipotesi di un prestito a gennaio.



In questo momento secondo Tuttosport in pole per l'ex Bologna ci sarebbe proprio la Sampdoria, alla ricerca di gol e fantasia in attacco. Il club blucerchiato, però, dovrà vedersela con la concorrenza dei cugini del Genoa e con altri rossoblù, ossia il Cagliari.